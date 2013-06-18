香港3至5月失业率为3.4%，劳工供应料会持续上升

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透香港6月18日 - 香港政府周二公布，2013年3月-5月经季节性调整的失业率为3.4%，较2-4月3.5%略有下降，同时期就业不足率与前一期的1.6%水平持平。
政府表示，3-5月期间失业率（不经季节性调整）的下跌主要见于运输业和艺术、娱乐及康乐活动业。就业不足率方面，上升主要见于建造业内的地基及上盖工程，而下跌则主要见于教育业。
劳工及福利局局长张建宗说，由于应届毕业生和离校人士即将投入劳工市场，而法定最低工资水平上调也可能会吸引一些求职者，劳工供应料会持续上升。然而，本地需求强韧，应有助缓和劳工供应增加对失业率所构成的压力。
失业率(%) 就业不足率(%)
13年3-5月 3.4* 1.6*
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
12年12-13年2月 3.4 1.5
12年11-13年1月 3.4 1.6
12年10-12月 3.3 1.5
12年9-11月 3.4 1.4
12年8-10月 3.4 1.5
12年7-9月 3.3 1.6
12年6-8月 3.2 1.7
12年5-7月 3.2 1.5
12年4-6月 3.2 1.4
12年3-5月 3.2 1.4
12年2-4月 3.3 1.5
12年1-3月 3.4 1.6
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
注: *初步数据.(完)
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