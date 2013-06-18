版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 17:21 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，结购汇均衡下料将区间波动

* 人民币小幅收跌
    * 中间价回落，结束此前连续四日创新高之势
    * 结购汇相对均衡，未来区间震荡可能性大
    * 没有明显的人民币贬值预期

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京6月18日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收跌。人民币中间价亦走弱
，结束此前连续四天创新高之势。日间几拨购汇促人民币价格出现回落，但幅度相对有限，
交易维持区间震荡，没有出现强有力的方向指引。
    
    交易员称，盘中的确有购汇力量，但结汇力量仍占据少许优势，大行通过此前购汇积累
了不少美元头寸，推动整个市场的结购汇力量趋向均衡。
    
    “每天波动50-60个点，整个市场结汇略多于购汇，...下一步仍是在6.12-6.14元之间
盘整，方向还是要看中间价的动作。”上海一股份制行的交易员称。

    交易员并称，估计这个盘整行情将维持半个月到一个月，至少要到6月末才可能出现新
的方向，而这种结购汇均衡的局面亦是监管层所乐见。
    
    交易员称，尽管中间价没有完全贴紧隔夜美元指数，走弱幅度略出乎市场意料，但市场
的结购汇力量相对均衡，成交价没有出现明显的波动，预计后期仍在6.1200-6.1400元之间
区间波动。
    
    不过值得关注的是，部分交易员指出，监管层近期或有意推动银行以及贸易商进行购汇
，部分削弱人民币升值的动能，但目前仍没有看到明显的人民币贬值预期。
    
    “市场没有大的走势，人民币贬值预期并不明显。”上海一股份制行交易员称。    

    招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮此前认为，人民币汇率走势近期出现波动，
更多是受到购汇增加的影响，而非代表市场已经转向，但他认为在经济增速放缓、外贸较差
的背景下，短期内人民币升值只会放缓、不会停止，不大可能出现贬值。尤其是在20号文的
影响被市场消化以后，中间价还是会保持升值。
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.1285        6.1250    -0.06%
                     中间价                6.1651        6.1598    -0.09%
               成交额                     141亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.62% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        52          6.1268    6.1320
               2013年来即期升贬值幅度       1.66%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,350                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间17:10               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2730/60      6.2560       
                        CNH即期           6.1321/55      6.1263       
  
    东京汇市美元兑日圆周二徘徊在两个月低位上方，但由于市场担忧美国联邦储备理事会
(美联储/FED)可能会给出撤除刺激举措的暗示，进而扰动股市，所以美元难以延续涨势。[F
RX/CN]
    
    中国外管局周二发布数据称，将一季度国际收支经常项目顺差修订至476亿美元（初值5
52亿美元），并将同期资本和金融项目顺差修订为901亿美元（初值1,018亿美元）。 
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

      人民币汇率市场报导/掉期    
    全球主要外汇市场收盘报导    
    人民币离岸/NDF相关新闻    
    全球外汇市场主要消息    
    人民币在岸相关新闻        
    全球外汇动态         
    人民币外汇期权        

 (发稿 李文科; 审校 林高丽/屈桂娟)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐