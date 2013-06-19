台湾已公布经济指标--2013/6/19

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 -0.88% -3.00% r 6/24 -- 季调失业率 4月 4.19% 4.18% 6/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.74% 1.05% r 7/5 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,066.16 4,051.9 7/5 -- 商品出口(y/y) 5月 +0.9% -1.9% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -8.0% -8.2% 7/8 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +3.71% +3.78% 6/25 -- *外销订单(y/y) 4月 -1.1% -6.6% 6/20 -1.0% 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季统计 +1.67% +3.97% r -- -- 值 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% 6/27 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日