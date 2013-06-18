美国个股：雅虎称过去半年美国政府要求提供资料高达13,000次

路透6月18日 - 雅虎 表示，过去六个月期间，美国执法机构向公司要求提供资料的次数在12,000至13,000次。在雅虎之前，已有多家科技业者接连揭露政府搜集资料一事。

雅虎表示，这些要求是在2012年12月1日到今年5月13日之间提出的。

“这些要求最常见的是涉及诈欺、杀人、绑架及其他刑案调查，”雅虎在公司Tumblr网页声明指出。(yahoo.tumblr.com/)