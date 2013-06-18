美国个股：雅虎称过去半年美国政府要求提供资料高达13,000次

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透6月18日 - 雅虎 表示，过去六个月期间，美国执法机构向公司要求提供资料的次数在12,000至13,000次。在雅虎之前，已有多家科技业者接连揭露政府搜集资料一事。
雅虎表示，这些要求是在2012年12月1日到今年5月13日之间提出的。
“这些要求最常见的是涉及诈欺、杀人、绑架及其他刑案调查，”雅虎在公司Tumblr网页声明指出。(yahoo.tumblr.com/)
雅虎表示，其他要求则是根据美国外国情报监视法案而提出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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