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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 18:23 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月18日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*瓦房店国资    15      7   利率区间5.70%-6.50%    AA         6/20-6/21   平安证券
                   （第3-7年末每年偿还20%本金）       
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*信阳弘昌管道   7      7   票面利率不超过7.20%    AA-        6/20-6/21   广州证券
燃气工程公司     (附第4年末投资者选择权/河南信阳毛尖集团以林地使用权及林木资产抵押担保)
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重庆合川工业   10      7           6.19%          AA         6/17-6/19   广州证券
投资集团              (票面利率由一年Shibor+基本利差确定/第3-7年末每年偿还20%本金)
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安庆经济技术    6      7          *6.00%          AA-        6/18-6/20   民生证券
开发区建投集团         (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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贵阳铁路       10      7           6.20%          AA         6/18-6/20  华泰联合证券
建设投资公司           (第6、7年末每年偿还50%本金)
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陕西省高速     20      7          *5.99%          AA         6/18-6/20   国开证券
公路建设集团
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湖北三宁化工    5      6          *5.34%          AA         6/18-6/20   海通证券
股份公司              (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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衡阳弘湘国资   16      7           *6.20%         AA         6/19-6/21   财富证券
经营有限公司          (第3-7年末每年偿还20%本金)
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眉山宏大建设   16      7   利率区间6.20%-6.70%    AA-        6/19-6/21   摩根士丹利
投资有限公司          (第3-7年末每年偿还20%本金/眉山发展控股提供担保)    华鑫证券
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天津东丽城市   18      7           *6.05%         AA         6/19-6/21   国泰君安证券
基础设施投资          (第3-7年末每年偿还20%本金)  
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沈阳苏家屯区   13      7   票面利率不超过6.50%    AA         6/20-6/24   太平洋证券
城乡建设投资          (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
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