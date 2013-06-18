《中国企业债发行日程表》--6月18日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *瓦房店国资 15 7 利率区间5.70%-6.50% AA 6/20-6/21 平安证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== *信阳弘昌管道 7 7 票面利率不超过7.20% AA- 6/20-6/21 广州证券 燃气工程公司 (附第4年末投资者选择权/河南信阳毛尖集团以林地使用权及林木资产抵押担保) =================================================================================== 重庆合川工业 10 7 6.19% AA 6/17-6/19 广州证券 投资集团 (票面利率由一年Shibor+基本利差确定/第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 安庆经济技术 6 7 *6.00% AA- 6/18-6/20 民生证券 开发区建投集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) =================================================================================== 贵阳铁路 10 7 6.20% AA 6/18-6/20 华泰联合证券 建设投资公司 (第6、7年末每年偿还50%本金) =================================================================================== 陕西省高速 20 7 *5.99% AA 6/18-6/20 国开证券 公路建设集团 =================================================================================== 湖北三宁化工 5 6 *5.34% AA 6/18-6/20 海通证券 股份公司 (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) =================================================================================== 衡阳弘湘国资 16 7 *6.20% AA 6/19-6/21 财富证券 经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 眉山宏大建设 16 7 利率区间6.20%-6.70% AA- 6/19-6/21 摩根士丹利 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/眉山发展控股提供担保) 华鑫证券 =================================================================================== 天津东丽城市 18 7 *6.05% AA 6/19-6/21 国泰君安证券 基础设施投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 沈阳苏家屯区 13 7 票面利率不超过6.50% AA 6/20-6/24 太平洋证券 城乡建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)