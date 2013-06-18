香港经济：第二季出口指数重返扩张水平，离岸贸易比重上升--贸发局

路透香港6月18日 - 香港贸易发展局周二公布香港第二季出口指数录得53.4，按季上升3.9，重返扩张水平，且为为两年以来最高，反映整体出口情况改善。

该局并维持2012年香港出口总额按年增长4%的预测，但料下半年的增速不会太快。

“下半年外围经济料轻微好转，美国经济料将轻微复苏，而日圆兑美元汇价大幅贬值两成，将提升日本的出口竞争力，带动投资和消费气氛。”贸发局环球市场首席经济师潘永才在记者会称。

他并表示，欧债危机挥之不去，欧洲经济仍相对较差，而于中国经济增长或放缓但会较为平衡，而城市化发展将带来商机。

“下半年香港的出口会继续增长，但增速不会太快，主要受去年下半年的基数较高所影响。”他说。

调查发现，受访者对中国内地市场仍然最乐观，次季指数为52.7；美国、欧盟和日本市场的指数则徘徊于50左右。贸发局并维持对香港今年出口总额按年增长4%的预测。

**产业转型，非空心化**

另一方面，贸发局的一项研究结果显示，离岸贸易占香港整体商业活动的比重，由1998年的不足19%大增至去年的65%，反映香港贸易和非贸易都正在不断转型和扩大，向更高层次和更高价值的工种和行业转型，而非出现“空心化”的情况。

离岸贸易是指香港贸易公司，在内地设厂并把产品直接运往海外而毋须经过香港；或者厂商在内地生产并进行内销，故此并无纳入香港的出口数据之内。但这些企业不少仍以香港为总部，并在港处理贸易融资、保险、销售、市场推广及报关等。因此离岸贸易活动，对香港的经济相当重要。

贸发局研究副总监（大中华区）邱丽萍表示，港商将生产采购不断向内地延伸，由过去的集中在珠三角，伸展到全国范围甚至其他亚洲地区。占香港出口一半份额的电子行业生产更加分散，但会于香港集中并空运至其他地方进行最后组装，香港因而发挥了重要的区域物流枢纽作用。

“香港的产业不会‘空心化’，反而更加强了香港采购和物流中心的角色。”她说。