《路透碳点》深圳碳排放交易启动，首批交易成交于每单位28-30元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透深圳/北京6月18日 - 国有企业中国石油与中国最大的民营发电企业汉能周二在深圳碳排放市场成为首批买家，购买价格为每单位排放28-30元人民币(4.57-4.89美元)。
深圳排放权交易所称，两家公司向深圳能源集团各购买了10,000单位的排放许可。深圳能源集团是该市主要发电企业之一。
深圳在碳排放交易计划启动仪式上宣布了八笔交易，排放额度总计21,120单位，中石油与汉能的交易在其中属于规模最大。
据深圳排放权交易所，中石油支付的价格是每单位28元，汉能的买价是30元。其余六笔交易的规模都较小，总计不超过1,120单位。
深圳是中国今年七个碳排放交易试点之一。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。