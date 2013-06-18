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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 17:04 BJT

《即时观点》英国5月CPI年增率2.7%，高于市场预期

Markit的Chris Williamson：

英国5月通胀增幅高于预期，这是物价上扬持续侵蚀购买力，进而阻碍经济复苏的讯号。

消费者物价在4月上扬2.4%，而5月增幅升至2.7%，回到过去一年来多数时间内所见到的水准。

通胀率是受到机票、汽车燃料、服饰和鞋类价格所推高，但食品价格下滑，协助削弱了增幅。

重点是，通胀率持续高于薪资增幅，在截至4月的三个月中，薪资仅按年成长0.9%(包含奖金的增幅为1.3%)，仅略高于3月纪录低点的增幅0.8%。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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