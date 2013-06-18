版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 17:07 BJT

中国期市：沪铜跌逾1%逼近五万关口，现货走弱令期价失去支撑

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     51,030     -1.33      321,538 
         黄金(au)     1312     275.97     -0.76      113,888 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,485      0.06    1,815,248 
         橡胶 (ru)    1309     18,190      0.11      200,474 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,220      0.47    1,521,864 
         豆油 (y)     1401      7,690      0.87      361,616 
         焦炭 (j)     1309      1,454     -0.48      217,222 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,056     -0.12      388,578 
         棉花 (cf)    1401     19,965      0.33       49,984 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,405.2      0.43       41,914 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐