中国期市：沪铜跌逾1%逼近五万关口，现货走弱令期价失去支撑

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 51,030 -1.33 321,538 黄金(au) 1312 275.97 -0.76 113,888 螺纹钢 (rb) 1310 3,485 0.06 1,815,248 橡胶 (ru) 1309 18,190 0.11 200,474 大商所 豆粕 (m) 1401 3,220 0.47 1,521,864 豆油 (y) 1401 7,690 0.87 361,616 焦炭 (j) 1309 1,454 -0.48 217,222 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,056 -0.12 388,578 棉花 (cf) 1401 19,965 0.33 49,984 中金所 沪深300(if) 1306 2,405.2 0.43 41,914 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)