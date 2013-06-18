中港股市：港股收平，资金紧张困局抑制内地股市涨幅

恒生指数和恒生国企指数均徘徊于去年第三季以来的最低位附近。恒生国企指数较5月峰值已回调近15%，调整主要是在美联储主席贝南克称可能会在未来数月削减购债计划之后进行的。

“这轮调整给长线投资者提供了一些机会，但目前仍很难奏效，因为多数人都在等待美联储将怎么做，”大华银行继显证券上海研究主管Wang Ao-chao表示。

Wang补充道，“在今年稍晚的某个时候，部分资金可能会从印度和东南亚流向中国股市，但此刻存在太多的不确定因素。”

多数中资地产股回吐周一涨幅，此前国家统计局公布数据显示，中国5月房价同比涨幅创今年最高，但环比涨幅见缓。

中央汇金投资有限责任公司增持中国四大行A股的举动，未能提振内地及香港股市。四大行H股全线走跌。

澳门博彩类股表现超越大盘，因投资者对初步博彩收入数据感到欢欣鼓舞。0800GMT，银河娱乐 大涨5.4%至纪录高位，美高梅中国 飙升7%。

**沪综指微幅收升**

中国股市沪综指周二微幅收升。分析人士称，虽然汇金再度增持中国四大行股份令大盘跌势暂缓，但在IPO重启临近及资金面持续紧张情况下，大盘反弹难度较大，短线或继续在2,150点上下窄幅震荡。

“汇金增持护盘短期稳定了市场人气，但往上拓展空间难度很大，现在市场焦点还是在小盘股及产业转型，而护盘主要是银行股，跟大家玩不到一起。”新时代证券研发中心副总秦茂军指出。

他并预计，近期市场走势将趋弱，一是传统的半年季流动性压力比较大，而央行没有放宽流动性的姿态，市场面临较大压力。同时，市场预期IPO最快将于7月底重启，亦增添了不确定性。

继上周增持光大银行及新华保险后，近日汇金又再度增持中国四大行A股。不过，两位消息人士今日透露，证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月底重启。