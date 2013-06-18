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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 17:10 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/6/18

国家           时间    较前月(季)(%)             上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国             第一季             +0.3  r                 -0.3  f                 +0.6  r
 德国             第一季             +0.1  @-f               -0.7  @-f               -1.4  f
 法国             第一季             -0.2  p                 -0.2  r                   --  
 意大利           第一季             -0.6  r                 -0.9  f                 -2.4  r
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                5月             +0.2                    +0.2                    +2.7  
 德国                5月             +0.4  f                 -0.5  f                 +1.5  f
 法国(HICP)          5月             +0.1  f                 -0.1  f                 +0.9  f
 意大利(HICP)        5月             持平  f                 +0.3  f                 +1.3  f
                                                                                           
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                5月             持平  u                 -0.2  r                 +1.2  u
 德国                4月             -0.2                    -0.2                    +0.1  
 法国                4月             -0.9                    持平                    +0.6  
 意大利              4月             -0.4                    持平                    -1.0  
 
 失业率                         当月(季)%               上月(季)%                          
 英国                5月              4.5                     4.5                          
 德国                5月              6.9  @                  6.9  @                       
 法国             第一季             10.8                    10.5  r                       
 意大利              4月             12.0  @                 11.9  @-r                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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