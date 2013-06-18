CNH市场动态：离岸债券下跌后初现止稳迹象，首支点心债ETF首日小跌

路透香港6月18日 - 人民币离岸短期利率本周自高点回跌以及投资等级点心债表现稳健，让近期备受卖压打击的点心债露出止稳曙光。不过，交易员指出，在美联储(FED)厘清其退市方向以及下周离岸国债标售前，点心债整体收益率仍陷于整理，仅个别债券有所表现。

市场人士指出，受美国可能提前减少买债规模，以及市场担心资金流出新兴市场、人民币升值预期减弱等负面因素影响，离岸点心债价格近几周走势疲弱。不过，上日的定价的卡特彼勒 今日在二级市场小涨，提供市场信心。

“卡特彼勒的表现可以看出，只要发行人信用够好，市场还是有买盘。”一外资券商人士说。

评级”A＂的卡特彼勒两年期点心债以3.25%定价，共发行18亿元人民币。今日在二级市场收益率下滑至约3.0%。其2014年11月到期的三年期债券收益率亦走跌，买卖盘报价在3.172%/2.814%，上日收在约3.21%。

不过，因整体点心债仍未摆脱近几周来跌势，点心债指数呈现下跌，亦拖累今日首日交易的离岸人民币债券交易所买卖基金(ETF)--安硕iShares人民币债券指数ETF。

亚洲首只点心债ETF 收盘报34.90元人民币，较发行价35元跌0.3%。该只ETF追踪花旗人民币债券权重上限指数，至5/20日该指数十大成份债券多数为投资等级债券，其中六支为离岸国债及政策银行债券。

在指数中比重最高的三年期离岸国债 今日尾盘报99.057/99.857，较上日跌0.005，收益率在2.330%。

交易商指出，除了资金面紧张外，下周将有新国债面世，也让部份基金调整手中部位，进行获利了结。预期月底流动性谨慎气氛消除后，国债收益率有望止稳。

中国银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。考虑季末等因素，月底前流动性预期依旧偏紧。

本地时间下午6:05时，离岸人民币 报6.1350，上日尾盘在6.1305，盘中报6.1261-6.1380。(完)

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