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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 17:31 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3385     1.3367      +0.13      +1.45     1.3194
 美元/日圆                         95.13      94.49      +0.68      +9.67      86.74
 欧元/日圆                        127.34     126.30      +0.82     +11.25     114.46
 美元/瑞郎                        0.9185     0.9225      -0.43      +0.33     0.9155
 英镑/美元                        1.5663     1.5718      -0.35      -3.62     1.6251
 美元/加元                        1.0200     1.0182      +0.18      +2.81     0.9921
 澳元/美元                        0.9460     0.9545      -0.89      -8.98     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7968     0.7993      -0.31      -3.80     0.8283
 澳元/日圆                        89.990     90.190      -0.22      -0.16     90.130
 新西兰元/日圆                    75.800     75.530      +0.36     -46.17    140.820
 英镑/日圆                        148.99     148.52      +0.32      +5.80     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1867     1.1934      -0.56      -5.37     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 张涛; 审校 杜明霞)
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