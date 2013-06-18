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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 18:34 BJT

路透基点：中国招商局亚太完成1.50亿美元俱乐部贷款--RLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国招商局亚太有限公司已与四家银行达成1.50亿美元五年期俱乐部贷款协议。

四家银行分别为三菱东京日联银行、星展银行、三井住友银行、瑞穗实业银行。瑞穗承贷2,140万美元，其他三家银行各承贷4,287万美元。

贷款平均年限约为4.6年。消息人士称，贷款利率为略低于伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。

该贷款已在5月底签约。

中国招商局亚太在2011年9月取得14亿港元(1.80亿美元)四年期贷款，支应收购温州甬台温高速公路51%股权。

总部位于新加坡的中国招商局亚太为中国招商局集团旗下公司，专营中国收费道路的投资与管理。该公司目前经营浙江省、广西壮族自治区和贵州省的四条公路。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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