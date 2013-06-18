台湾汇市：外资汇出令台币实质交投区间偏弱整理，静待FED会议讯息指引

* 外资汇出令台币区间偏弱整理 * 海外NDF短线美元空头回补 * 出口商在29.900上方稍有进场抛汇 * 明日主交投区间暂看29.850-29.950 路透台北6月18日 - 台币兑美元 周二微幅收贬。交易员认为，今天外资汇出动作比较明显，加以 海外NDF也出现短线美元空头回补量能，令台币现汇实质交投在区间偏弱整理，因美联储利率会议的不确定性 仍在，料明日台币主交投难脱区间盘整格局。 汇银人士表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议前夕，在市场交投气氛谨慎下，海外出现部分 短线美元空头回补，致海外NDF美元/台币各天期折价幅度同步缩减，且韩元贬幅也扩大，此皆牵动台币现汇实 质交投区间偏弱整理，明日台币实质交投暂看在29.850-29.950元。 不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.858-29.935，上日则在29.850-29.880。 “ 明日FED变数还蛮多的，台币仍不脱区间盘!”一位当地金控银行交易员称。 有交易员提及，6月以来外资卖超台股金额累计达646.88亿台币，且外资在季底例行性结汇作帐，致今日 外资汇出量能放大，不过部分出口商在29.900上方进场抛汇稍有台币贬幅收敛，短线在29.935附近抛汇卖压颇 重，实质交投要站上29.95上方略有难度。 台湾股市 周二震荡收高0.23%报8,011.02点；今日外资及陆资在台股卖超46.70亿台币，连续五个 交易日卖超金额累计达366.24亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，美元/台币各天期折价幅度联袂缩减，其中指标美元/台币一 个月天期 报价落在29.864/883左右，上日尾盘则为在29.821/837。 新兴汇市方面，新兴亚洲货币周二走贬，投资人忧心一旦美联储缩减刺激措施，亚洲市场将面临资本外流 。 韩元兑美元 周二下跌，追随亚洲其他货币的走势，因为在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公 布政策决定前市场气氛高度紧张，外资和当地进口商押注美元。 本周重要的数据及事件包括： 周二:美联储举行利率会议(为期两天)、澳洲央行发布6月货币政策会议记录、美国公布5月CPI、实质所得 、房屋开工及建筑许可年率； 周三:美联储公布利率决议并由主席贝南克召开新闻发布会； 周四:欧元区财长会议、汇丰中国6月制造业PMI初值、美国公布一周初请失业金人数及5月成屋销售年率及 领先指标； 周五:欧洲经济暨财政事务理事会议、欧元区4月经季节调整经常帐。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.002 29.972 29.858-30.010 30.000 8.16 3.95 元太外汇经纪公司 29.883 29.880 29.865-29.960 29.960 2.52 2.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.145/-0.125 (完)