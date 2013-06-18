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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 17:40 BJT

台湾汇市：外资汇出令台币实质交投区间偏弱整理，静待FED会议讯息指引

* 外资汇出令台币区间偏弱整理
    * 海外NDF短线美元空头回补
    * 出口商在29.900上方稍有进场抛汇
    * 明日主交投区间暂看29.850-29.950

    路透台北6月18日 - 台币兑美元 周二微幅收贬。交易员认为，今天外资汇出动作比较明显，加以
海外NDF也出现短线美元空头回补量能，令台币现汇实质交投在区间偏弱整理，因美联储利率会议的不确定性
仍在，料明日台币主交投难脱区间盘整格局。
    
    汇银人士表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议前夕，在市场交投气氛谨慎下，海外出现部分
短线美元空头回补，致海外NDF美元/台币各天期折价幅度同步缩减，且韩元贬幅也扩大，此皆牵动台币现汇实
质交投区间偏弱整理，明日台币实质交投暂看在29.850-29.950元。
    
    不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.858-29.935，上日则在29.850-29.880。
    
    “ 明日FED变数还蛮多的，台币仍不脱区间盘!”一位当地金控银行交易员称。
    
    有交易员提及，6月以来外资卖超台股金额累计达646.88亿台币，且外资在季底例行性结汇作帐，致今日
外资汇出量能放大，不过部分出口商在29.900上方进场抛汇稍有台币贬幅收敛，短线在29.935附近抛汇卖压颇
重，实质交投要站上29.95上方略有难度。
    
    台湾股市 周二震荡收高0.23%报8,011.02点；今日外资及陆资在台股卖超46.70亿台币，连续五个
交易日卖超金额累计达366.24亿。 
      
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，美元/台币各天期折价幅度联袂缩减，其中指标美元/台币一
个月天期 报价落在29.864/883左右，上日尾盘则为在29.821/837。  
    
    新兴汇市方面，新兴亚洲货币周二走贬，投资人忧心一旦美联储缩减刺激措施，亚洲市场将面临资本外流
。 
    
    韩元兑美元 周二下跌，追随亚洲其他货币的走势，因为在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公
布政策决定前市场气氛高度紧张，外资和当地进口商押注美元。 
   
    本周重要的数据及事件包括：
    周二:美联储举行利率会议(为期两天)、澳洲央行发布6月货币政策会议记录、美国公布5月CPI、实质所得
、房屋开工及建筑许可年率；
    周三:美联储公布利率决议并由主席贝南克召开新闻发布会；
    周四:欧元区财长会议、汇丰中国6月制造业PMI初值、美国公布一周初请失业金人数及5月成屋销售年率及
领先指标；
    周五:欧洲经济暨财政事务理事会议、欧元区4月经季节调整经常帐。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
 台北外汇经纪公司  30.002     29.972    29.858-30.010   30.000    8.16    3.95
                                                                         
 元太外汇经纪公司  29.883     29.880    29.865-29.960   29.960    2.52    2.03
                                                                         
 
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 美元/台币一个月期           -0.015/-0.005     -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期           -0.120/-0.100     -0.145/-0.125
 (完)
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