中国债市：中短期利率债收益率上探，资金预期不乐观抛压较重

路透北京6月18日 - 中国银行间债市周二中短期利率债收益率上探。市场人士表示，机构对7月中之前资金预期不乐观，中短期利率债抛盘较重，新债招标结果对二级市场影响不大；信用债则因先前收益率上行幅度已大，暂时趋稳。

“利率债收益率上了点，两三年国债有抛盘，回购利率太高了；新债招标利率差不多，影响不大.”上海一大型银行交易员称，“信用债前期跌不少了，今天有点持稳。”

上海一外资行交易员亦表示，中短期利率债抛盘较重，流动性压力持续未消散，风控较严格的外资交易盘和基金止损盘浮现。

上述大型银行交易员并指出，7月中之前，除非央行大力出手扶助，否则资金面难根本好转已是市场的一致预期；比较可能出现的情况是，一级发行利率上行带动二级市场继续走弱，所幸这段时间利率债供给不算很多，然其个人对资金面中期预期仍并不乐观。

银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。交易员指出，目前机构需求集中在14天以内，但供给方为博取更长期稳定收益，超过两个月期限的资金供给较多，致成交难度增加；另外考虑季末等因素，月底前流动性预期依旧偏紧。

业内人士稍早透露，农发行招标的100亿元人民币五年期固息债中标利率为4.00%，首场投标倍数为2.12倍。进出口行上周五招标的100亿元五年期固息债中标利率也是4.00%，投标倍数分别为1.28倍。

剩余期限约2.62年的固息国债130004券最新双边报价 为3.2700%/3.2501%，上日尾盘为3.2280%/3.1830%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 5.6653 6.8207

上日 4.8845 6.8875

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.1250/3.0510 国债参考率报价 2.9436/2.8959 金融债参考率报价 3.4275/3.3700 (完)

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