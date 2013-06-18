路透基点：安信信贷两年期再融资案预定本周五签约

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，安信信贷有限公司的两年期再融资预定本周五签约。

该贷款由牵头行和簿记行渣打银行单独承销，规模由9.00亿港元扩增至12亿港元(1.55亿美元)。贷款分为9.60亿港元定期贷款，和2.40亿港元循环信用贷款。

一如先前报导，牵头行兼簿记行上海浦东发展银行和星展银行分别承贷1.4亿港元及1.2亿港元。主办行中国光大银行、富邦金控、瑞穗实业银行以及三井住友银行各自承贷1.2亿港元。同为主办行的兆丰国际商业银行承贷1亿港元。

中国建设银行(亚洲)为安排行，承贷8,000万港元。另外七家银行亦作为安排行，各承贷4,000万港元，包括：永丰银行、彰化银行、玉山银行、远东国际商业银行、第一商业银行、华南银行以及合作金库银行。

贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码120个基点。银行受邀按三个层级参贷：承诺3亿港币或更高，可得175个基点的综合收益，费用为110个基点；承贷2-2.99亿港币，可得170个基点综合收益，费用为100个基点；承贷1-1.99亿港币，综合收益为165个基点，费用为90个基点。

该交易用于偿还2011年6月一笔9亿港币俱乐部贷款，该贷款利率为Hibor加码100个基点，综合收益为150个基点。