版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 17:53 BJT

《汇市简讯》德国ZEW数据的影响已过，投机客或将削减曝险从而推低欧元

0915GMT

* 德国6月ZEW经济景气判断指数略高于预期，但ZEW现况指数令人失望

* 符合预期的数据是寄望当局采取行动的投机客最不想听到的

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的相关风险可能会抑制交易活动，并引发获利了结

* 1.3400处障碍仍存

* 投机客做多欧元，与推动近期走势的操作相反

* 获利了结及削减曝险意味着，欧元将在FOMC会议前走低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐