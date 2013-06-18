更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率反弹七天小跌，月末前资金维持偏紧预期

(新增更多数据及评论)

路透北京6月18日 - 中国银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。

交易员指出，目前机构需求集中在14天以内，但供给方为博取更长期稳定收益，超过两个月期限的资金供给较多，致成交难度增加；另外考虑季末等因素，月底前流动性预期依旧偏紧。

华北一银行交易员称，资金面“感觉没什么好转，大行不借，但也不怎么出。”

他并表示，虽然可跨月末的14天利率绝对水平较低，不过甚少机构出这个品种，可谓有价无市；相对来说，两至三个月的资金供给略充分然成交不多；近来已有财政存款开始投放，但就实际情况看，对资金面裨益相当有限。

面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,786.42亿元人民币，较上日的5,576.48亿元增加4%左右；其中隔夜品种成交4,505.03亿元，高于上日的4,209.09亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- 质押式回购

其中:隔夜 5.6653 4.8845 +78.08 4,505.03 七天 6.8207 6.8875 -6.68 752.48 14天 6.1861 6.6223 -43.62 151.71 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.6050 3.5850 +41.50 1,952.16 七天 4.5650 5.3200 -56.00 155.75 14天 5.4050 5.1950 +20.50 22.98 回购定盘利率

其中:隔夜 5.5500 4.8000 +75.00 七天 6.6400 6.8900 -25.00 14天 5.6900 6.5000 -81.00 Shibor 其中:隔夜 5.5960 4.8130 +78.30 七天 6.7030 6.8480 -14.50 三个月 5.3290 5.3190 +1.00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/黄凯)