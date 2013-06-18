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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 18:27 BJT

香港金融：金管局调查汇丰等银行可能的指标利率操纵行为

香港金管局在声明中称，“除去瑞银，金管局从2012年12月起还调查了一些列银行，包括汇丰(当地和国际部门)，来确认是否这些银行在提交指标利率数据方面有不当市场行为。”金管局并指出，调查还在进行。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林/王冠中)
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