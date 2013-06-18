台湾新债：台湾中油下周二将标售150亿台币无担债，10年期额度占一半

路透台北6月18日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周二表示，将于下周二(25日)标售150亿台币102/1期无担保公司债，发行年期为五年、七年及10年，额度预计为35亿、40亿以及75亿台币。

台湾中油称，得依竞价结果增减调整各年期发行金额，惟增减金额以不超过原订各年期发行金额50%为原则。

台湾中油董事会先前决议，今年发债规模仅为250-300亿台币，较去年的359亿大幅减少。