重温稿-台湾货币市场：短票利率微幅下调，季底资金情势料平稳

* 市场资金情势平稳

* 短票利率微幅下调

* 季底料安然度过

记者 林妙容

路透台北6月18日 - 台湾银行间短率周二较上日相去不远，仅有短票利率因市场资金持于高位而微幅下调。尽管市场认为下周为季底能否安然度过的关键一周，但因多数金融机构提前积极安排季底及跨月的资金落点，且市场资金情势持续宽裕，虽市场仍谨慎以对，料过往第二季季底十分紧俏的光景今年将不会重现。

银行资金调度人士表示，今日银行端资金水位仍高，尽管时序已进入月中，但银行仍希望尽量采负数操作，以免7月初旬末时偏松的资金无处可去。银行寻求拆出的询问仍多，使得缺钱的同行几乎没有调拨难度，资金情势平稳。

〞想要拆出的人蛮多的，电话还是一直来。〞一位本地银行调度人士说。

另一票券商人士指出，今日跨月拆款利率平稳，多在0.42-0.43%之间，票券商的跨月资金安排相较之下已趋于稳定，料今日不须再像上日一样积极拆入14天期以上拆款。且愈接近月底，银行解除跨月资金拆借禁令的家数将增多，也会平稳情势。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负3亿台币，累计超额准备为负1,025亿，加计前期1%的超额准备为114亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.500%，与上日相同。

**短票利率微幅下调**

在短票市场方面，由于企业法人资金今日供应增多，且银行端因去化资金需求买气亦不弱，令跨月短票利率有微幅下调空间。

一位大型票券商交易员指出，因应票券商资金需求以跨月为主，市场几乎不再承作月内短票交易，重回30天期的短票交易为主。且票券商在因应月底前的资金调度上，已尽量将本周及下周的资金缺口缩小，以期安然渡过季底前的震荡期，亦令月内资金需求不振。

30天期短票利率以0.69-0.695%为主，0.70%的成交利率不复见。少数二个月期短票见0.70%成交。

台湾央行今日共发行1,547.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,543.5亿，存单发行余额增加4亿台币。

本周央行存单发行总额1兆4,673.7亿台币，其他交易日落点分别为周三3,697.5亿、周四3,882.5亿以及周五的1,557亿台币。

**债券RP利率平稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致平稳，货币市场整体资金相当充裕，尤其是企业台币短钱雄厚，令RP利率虽临近季底还能维持低位。

资金调度人士表示，临近季底企业抛汇换回台币，还有寿险也传出进场货币型基金，短钱暂泊货币市场。但也有证券商交易人士认为，虽然本周的RP利率大致不变，但下周还是有利率走高的可能，值得关注。

“ 下周季底赎回的因素会比较明显，会有一些影响。”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，均与上日相似。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，与上日的区间相似。