香港房地产：今年一般住宅楼价料跌10%，豪宅抗跌力略胜--莱坊

路透香港6月18日 - 物业顾问莱坊周二称，在政府一系列楼市收紧措施影响下，预期今年一般住宅楼价将下跌10%，而豪宅抗跌力较佳，跌幅料为5%。

另一方面，尽管政府积极增加土地供应，但该行认为，住宅供应难以在短期内满足市场需求，假如楼价持续上升，政府或会推出更多打击楼市措施。

莱坊大中华研究及谘询部主管林浩文表示，预计今年住宅成交量将按年跌一成，至7-7.5万宗。自《一手住宅物业销售条例》在今年4月29日生效后，大部份发展商暂缓推售一手住宅项目，这制约了新的供应。尽管预料今年可推出市场的一手单位约有5,000-7,000个，但在6月份可供出售的一手单位只有900个左右。

另一方面，政府积极增加土地供应，并预计未来三至四年有6.7万个单位可应市，但林浩文预料，“依照现时的计划及发展进度，相信住宅供应难以在短期内满足市场需求。”

他表示，目前香港市民的供楼负担比率（即每月供款占家庭收入比例）徘徊在60%的警戒水平；假如楼价维持现时水平，当按揭利率上升200个基点，供楼负担比率将会升至危险水平。故此他相信，假如楼价仍持续上升，政府可能会推出更多措施打击楼市。