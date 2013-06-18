香港房地产：今年一般住宅楼价料跌10%，豪宅抗跌力略胜--莱坊

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港6月18日 - 物业顾问莱坊周二称，在政府一系列楼市收紧措施影响下，预期今年一般住宅楼价将下跌10%，而豪宅抗跌力较佳，跌幅料为5%。
另一方面，尽管政府积极增加土地供应，但该行认为，住宅供应难以在短期内满足市场需求，假如楼价持续上升，政府或会推出更多打击楼市措施。
莱坊大中华研究及谘询部主管林浩文表示，预计今年住宅成交量将按年跌一成，至7-7.5万宗。自《一手住宅物业销售条例》在今年4月29日生效后，大部份发展商暂缓推售一手住宅项目，这制约了新的供应。尽管预料今年可推出市场的一手单位约有5,000-7,000个，但在6月份可供出售的一手单位只有900个左右。
另一方面，政府积极增加土地供应，并预计未来三至四年有6.7万个单位可应市，但林浩文预料，“依照现时的计划及发展进度，相信住宅供应难以在短期内满足市场需求。”
他表示，目前香港市民的供楼负担比率（即每月供款占家庭收入比例）徘徊在60%的警戒水平；假如楼价维持现时水平，当按揭利率上升200个基点，供楼负担比率将会升至危险水平。故此他相信，假如楼价仍持续上升，政府可能会推出更多措施打击楼市。
反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报120.74点，连升五周累计幅度达1.89%。但分析师指出，成交量低迷仍未回复正常，难言此前政府出招后造成的楼市调整是否将结束。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。