马来西亚期市：棕榈油期货升至近三个月高位，因穆斯林斋月前需求开始提升

路透吉隆坡6月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二升至接近三个月高位水准，因重要的穆斯林斋月前，棕榈油需求上涨，这令投资者预期马来西亚棕榈油库存将会减少。

6月上半月的马来西亚棕榈油出口大涨19%，买家为7月开始的斋月进行储备。

“斋月即将到来，预计巴基斯坦、印度和中东的需求将会升温。”一位外资大宗商品经纪机构的交易商表示。

“生产无法赶上出口的步伐，因此交易商们预计6月份库存将进一步下降。”他补充道。

指标9月合约 上涨0.2%，收报每吨2,466马币(林吉特)，稍早时价格攀升至2,480马币，为3月25日迄今最高。

总成交量为29,955口，略低于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛称，根据技术分析，棕榈油预计将升至每吨2,509-2,534马币的区间，因上涨趋势延续。

马来西亚棕榈油库存当前在182万吨，比4月时减少了逾5%，因出口量超过接近停滞的生产量。(完)

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