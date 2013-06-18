全球金融：英国对前瑞银交易员Hayes发起指控

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透伦敦6月18日 - 英国最高欺诈案检察官周二表示，根据一项针对基准利率操纵案的调查，控告前瑞银集团 交易员Tom Hayes八项共谋欺诈罪名。
去年12月，Tom Hayes与另两名交易员由警方和英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)收押。监管当局将Hayes视为这一范围从美国延伸到日本的调查的关键人物。去年美国检方曾对Hayes提出指控。
当局称这些人多年来共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。