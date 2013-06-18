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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 19:36 BJT

全球金融：英国对前瑞银交易员Hayes发起指控

路透伦敦6月18日 - 英国最高欺诈案检察官周二表示，根据一项针对基准利率操纵案的调查，控告前瑞银集团 交易员Tom Hayes八项共谋欺诈罪名。

去年12月，Tom Hayes与另两名交易员由警方和英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)收押。监管当局将Hayes视为这一范围从美国延伸到日本的调查的关键人物。去年美国检方曾对Hayes提出指控。

当局称这些人多年来共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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