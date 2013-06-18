版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 20:00 BJT

表格：6月15日止当周美国连锁店销售较前周上升0.3%--ICSC/高盛

路透6月18日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，6月15日止当周美国连锁店销售较前周上升0.3%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

6月15日 540.1 2.5 0.3

6月 8日 538.3 2.2 -2.7

6月 1日 553.4 4.3 1.9

5月25日 543.1 2.8 -0.9

(完) (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐