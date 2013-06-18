国际油市：燃料油现货升水接近17个月高点，但基本面依旧疲弱

路透新加坡6月18日 - 亚洲燃料油现货升水周二涨至近17个月高位，很大程度是受到包括油业巨头和一家大型贸易商的大量店头市场(OTC)交易的支撑。

交易员无法解释交易价格坚挺的具体原因，但其预测未来5-10天内，还将有大量燃料油在较高价格交易，尽管需求疲弱且供给过度。燃料油现货升水上涨，是至少三家主要市场参与者多头交易策略的结果。

“我不认为涨势会停止。在我看来，这是一类根据计划进行的交投，将会延续到月底。”一位交易员说。

指标180-cst燃料油现货升水每吨报17.12美元，较上一交易日高出2.45美元。

约有12万吨180-cst燃料油在店头市场交易；有约10万吨按每吨632美元或较新加坡指标价格升水每吨约15-16美元的价格成交。日内总共有14万吨燃料油交易，其中包括2万吨的380-cst燃料油。

7月和8月间的跨月升水报每吨8.75美元，走阔4.37美元，进一步反映出来自店头市场的支撑。

BP和中国石油天然气股份有限公司以每吨632美元各自买入4万吨180-cst燃料油，7月14-18日装运。嘉能可以同样价格买入2万吨180-cst燃料油，装运日期亦相同。

中国石油天然气股份有限公司另以同价位购入2万吨180-cst燃料油，7月13-17日装运。

中国国际联合石油化工公司以每吨608.75美元购入2万吨380-cst船货，7月3-7日装运。(完)

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