《中国经济焦点》勒紧流动性为控M2增速权宜之计，中长期去杠杆路径存争辩

* 央行以变相加息手段迫银行加强流动性管理

* 控制过快增长的M2增速回归目标

* 同业业务监管取决于非信贷融资定位

* 利率VS汇率:去杠杆路径选择争辩

作者 徐永

路透上海6月20日 - 面对银行间市场流动性正遭受空前严重的旱情，中国央行仍坚持不救市的铁腕态度,足以显露其以变相加息的方式，惩罚金融机构信用投放过度，敦促银行加强流动性管理，并勒住M2增长过快缰绳的坚定决心。

而在此次央行震慑打压中，被推到前台的同业资金投资非标准化债权资产(非标)业务，未来可能面临遭监管层发文限制禁止的命运，也可能借此名正言顺甚至修缮存贷比指标并登堂入室的新出路。这最终将取决于中国监管层对非信贷融资的态度。

不过疲弱基本面和金融数据扩张造成的宏观经济去杠杆命题，仅靠当前压缩流动性本身或许仅是短期权宜之计。更大层面上，当前面临的是未来会采取何种方式去杠杆的路径选择难题。

在社会融资规模对经济拉动日渐乏力的情况下，是用外紧内松型“升值+减息”还是外松内紧型“贬值+中性货币政策和财政政策”，亦或第三种良方，正成为宏观学界争论的焦点。

持前面观点的有中金公司前固定收益部执行总经理徐小庆等，而持后面观点的则有兴业银行首席经济学家鲁政委等。

“宏观经济去杠杆，可能选择一种痛苦最小而又没有后遗症的方式，也可能选择一种痛苦较大的方式。”兴业银行首席经济学家鲁政委称。

他认为，用贬值释放国外需求的方式则会让国内经济痛苦较小。但徐小庆则指出，货币贬值会面临资本流出和资产价格下跌的风险。

当然,任何政策工具或许都有其局限性，效果如何尚待事后检验。

中国5月末广义货币供应量(M2) 同比增长15.8%，高于年初央行所设的今年增长13%的目标。

社会融资规模1至5月份同比增速则达58%，低于1-4月份同比增速的64%，但高于一季度的52%；但中国经济首季GDP同比增速则放缓至7.7%，低于去年四季度的7.9%。

周三召开的国务院常务会议决定，要优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。引导信贷资金支持实体经济，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好，合理保持货币总量。

**同业杠杆是个伪命题?**

处在争论漩涡中的银行同业业务，其所谓同业杠杆本身到底如何量化，目前市场似未有明确答案，不过其买入返售类科目，利用资金业务外壳做了融资类信贷业务，市场人士则几乎未有异议。

同业业务包括同业资产和同业负债两大类，同业资产包括存放同业，拆出资金及买入返售业务，同业负债则包括同业存放、拆入资金及卖出回购业务等。

一家城商行资金业务主管介绍，该行同业业务的约束指标主要有同业间的授信额度，同业资产占用风险资产规模等，借短买长的业务形成的或有流动性风险，则整体纳入流动性比率（流动资产/流动负债）指标的考核，此外并无其他指标约束，因此也无同业杠杆控制一说。

“所谓同业杠杆，应该就是期限错配的杠杆吧，但这个是没有办法量化统计的啊。”她认为。

有银行资金部负责人对路透表示，一般用同业资产和同业负债的缺口来大体估算一下同业业务的风险。

从一季度上市银行的同业业务统计而言，工行 、农行 、中行 和建行 四大国有银行的同业资产超过同业负债的规模分别约为-3,500亿元人民币，5,800亿元，-3,500亿元，2,900亿元，而兴业银行 、民生银行 、中信银行 等缺口则分别约为700亿元，2,800亿元，1,250亿元左右。

可以看出，除了工行和中行的同业资产有充裕的负债来源支撑外，其他银行，仅就同业业务本身而言，同业资产的资金来源都存在负债缺口。

但值得注意的是，虽然最大资金缺口者为农行，但该行在同业负债外，总额超过13万亿元吸收存款的其他负债来源，也有其他银行无法比拟的优势，因此仅测算同业资产负债缺口似仍有偏颇。

“不匹配是常态的，不能用这个来作为同业杠杆的量化标准。”鲁政委认为，如果从绝对规模上来讲，同业资产如果规模有所萎缩，也就是杠杆降低的表现之一。

"同业杠杆这种说法本身或许就是一个伪命题，但期限错配等杠杆操作确实真实存在。”有交易员人士表示。

据了解，业内持此观点的不在少数，除了同业杠杆本身较难量化外，另外一层意义是，目前监管层关注的所谓同业杠杆风险，除了关注同业业务资产负债、期限等方面的不匹配外，更是对同业业务本身，特别是其买入返售类票据、信托收益权等，表面为资金业务实为信贷，逃避了信贷规模控制表示不满。

如此看来，在控制M2增速及社会信用投放过快增长的情况下，央行暂时通过收紧流动性，推高市场利率变相加息的方式，提高银行同业资产的负债成本来倒逼压缩，似乎可以理解监管层的用心。

中国银行间资金市场6月以来持续紧张，今日更显惨烈，隔夜及七天等质押式回购最高利率分别达到了30%和25%,均创下至少逾10年来的高点。票据贴现利率亦在年内高位。银行间资金利率持续处于紧绷的状态,并有推高实体经济融资利率的风险。

不过，有银行人士认为，除了价格手段外，同业资金此类套利信贷的业务，未来的定位和方向，央行似并没有明确态度。

未来是出台限制自营资金投资此类非标收益权的业务所谓“9号文”，还是承认此类业务的合规性质都可能发生，特别是后者，因为其信贷业务实质，将对现有的存贷比指标控制产生实质影响，央行是否会考虑将同业负债或同业资产部分调整纳入存贷比的指标，备受市场关注。

并且由惩罚同业业务，市场人士衍生而出的疑惑在于，对非信贷融资是否支持，目前监管层的态度似乎也较为模糊。

此前央行调查统计司司长盛松成撰文指出,社会融资规模与GDP、消费、投资、CPI等主要经济指标的相关系数均在0.8以上,平均比新增人民币贷款与主要经济指标的相关系数高0.1左右.

这算是对社会融资规模等非信贷多元化融资方式的认可，但包括同业买入返售类业务在内的融资方式，是继续以存逃避信贷规模漏洞等理由而予以禁止，还是以"三个办法一个指引”为准绳，以是否实际支持了实体经济而非融资的表现形式来决定态度,都需要央行态度的进一步明确。虽然，随着银行同业资产的扩张，业务风险确实需要更多的监管配套。

“三个办法及一个指引”是银监会出台的《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》的简称，它初步构建了中国银行业金融机构的贷款业务法规框架。

**利率还是汇率：去杠杆路径争辩**

不过，无论是惩罚同业业务，还是收紧流动性，在经济仍然较弱的情况下，或许短期内只是权宜之计，不会持续太久。如中金公司首席经济学家彭文生近期就预计，7月初以后资金面偏紧的局面将明显缓解，货币政策放松的压力增加，短期内存在微调的可能。

而等此轮流动性危机过后，在美国经济复苏及美元反弹，而中国经济仍然疲弱的情况下，中国货币政策的选择将不再是是否应该收紧流动性等短期问题，因宏观经济面临的最大风险将是通缩。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，目标是到2014年中结束该计划。但他也指出，若经济形势恶化，美联储将停止缩减购债计划。全球市场反应强烈。

在通缩形势的预期上，徐小庆和鲁政委并无分歧，不过在解决未来通缩问题的对策上，两者的差异则比较明显，前者侧重利率工具，后者侧重汇率工具。

鲁政委认为，在人民币不升值的情况下，中国就有可能走入通缩，汇率升值则会更加剧通缩，因此汇率不能升值。

另外，企业当前负债率较高的原因，在于08年以来刺激经济造成的宽松货币环境，实体经济借入了较多利息并不高的债务，债务率较高，解决方式是创造企业的赚钱路径，比如出口，来解决企业的偿债能力问题。

他并指出，企业出口形势的改善，还将减少政府刺激经济的负担，降低政府财务杠杆，在此基础上，他对中国经济开出的药方，形成的是“贬值+中性财政政策和货币政策”的外松内紧型的组合。

和鲁政委不同，徐小庆认为解决企业债务负担的方式是降低利息成本。他认为今年大量的融资没有拉动起中国的经济，是一个典型的实体经济杠杆见顶的标志(增加债务带动的边际产出越来越少)，但是为什么企业还要拼命融资呢？关键是利率太高，高利率使得企业不得不新增债务来偿付利息支出等，由此推升融资量。

“所以降低利率水平对于恢复经济尤其是私人部门的活力是必要的，它不是用来刺激经济，而是用来减轻企业的财务负担，降低系统性的金融风险。”他在近期的一个业内论坛上表示。

而既然中国需要一个低利率和低通胀的环境，他认为在汇率上就不宜主动贬值，因贬值实际是一个收紧的政策，导致通胀上升，利率没有放松空间，资本流出等，在此基础上形成“升值+降息”的外紧内松型的组合。

至于贬值对策，他对路透表示，担忧则在于出口受外需的影响更大，且若想通过贬值刺激出口，贬值的幅度可能需要很大，类似日元贬值了20%，出口还没起来，另外，贬值后通胀可能会比出口更早出现。

"我不认为通过贬值能帮助企业赚钱,如果美国经济好了,不贬值也能赚钱,要赚钱不是贬一点就能解决的。”徐小庆表示。

对此，鲁政委表示，所谓贬值，是对实际有效汇率而言，对于人民币对美元汇率，可能并不需要大幅贬值，关键是扩大汇率波动区间，让市场机制来解决汇率的均衡问题。

另外，贬值后对通胀可能比出口更早启动的预期，他则认为，总需求复苏前，通胀的可能性较小，且通胀和经济增长之间一般是有滞后效应的，而非先于通胀。

他认为,通过贬值，拉动出口，增加就业，是对国内后遗症最小的去杠杆方式.