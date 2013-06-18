国际油市：高硫柴油升水触及六个月高点，因需求旺盛

路透新加坡6月18日 - 亚洲高硫柴油升水周二小涨，至逾六个月高点，因来自印尼和斯里兰卡的需求带来支撑。

含硫0.25%的柴油现货升水涨0.03美元，至较新加坡指标报价每桶高出0.87美元，为12月5日来最高，当时报每桶0.95美元。

一熟知印尼市场的消息人士称，印尼Petral在现货市场罕见地大手笔购入柴油，可能归因于国内供给问题。

“天然气供给可能出现了问题，因此他们不得不买入大量柴油船货。”该消息人士说道。

目前尚未联系到Petral公司人士置评。

交易商称，这可能会进一步推高柴油升水，因目前适值中国减少柴油出口，中石化至少到6月都将暂停柴油出口，因出口配额已用尽。

斯里兰卡Ceylon Petroleum正寻购360万桶柴油，交货日期为今年8月至明年3月。

新加坡现货市场没有成交。(完)

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