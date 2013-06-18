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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 20:47 BJT

表格：美国5月房屋开工上升6.8%，建筑许可减少3.1%

路透6月18日 - 美国商务部周二公布:

* 美国5月房屋开工上升6.8%

* 美国5月建筑许可减少3.1%

* 美国5月建筑许可年率为97.4万户(预估为97.5万户)

* 美国5月房屋开工年率为91.4万户(预估为95.0万户)

* 美国5月独栋房屋建筑许可为2008年5月以来最高

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 5月 4月 3月 13年5月/12年5月

房屋开工　 6.8 -14.8 3.7 28.6

建筑许可 -3.1 12.9 -6.5 20.8

年率(千户) 5月 4月 3月 13年5月/12年5月

房屋开工 　 914 856 1,005 711

建筑许可　 974 1,005 890 806(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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