表格：美国5月房屋开工上升6.8%，建筑许可减少3.1%

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透6月18日 - 美国商务部周二公布:
* 美国5月房屋开工上升6.8%
* 美国5月建筑许可减少3.1%
* 美国5月建筑许可年率为97.4万户(预估为97.5万户)
* 美国5月房屋开工年率为91.4万户(预估为95.0万户)
* 美国5月独栋房屋建筑许可为2008年5月以来最高
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 5月 4月 3月 13年5月/12年5月
房屋开工 6.8 -14.8 3.7 28.6
建筑许可 -3.1 12.9 -6.5 20.8
年率(千户) 5月 4月 3月 13年5月/12年5月
房屋开工 914 856 1,005 711
建筑许可 974 1,005 890 806(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。