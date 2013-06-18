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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 20:48 BJT

表格：美国5月CPI较前月上涨0.1%，市场预估为上涨0.2%

路透6月18日 - 美国劳工部周二公布:

* 5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)

* 5月CPI较上年同期上涨1.4%(预估为上涨1.4%)

* 美国5月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)

* 美国5月民间部门每周平均实质所得下降0.1%(预估为持平)

* 美国5月核心CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.7%)

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

5月 4月 3月 2月 1月 13年5月/12年5月

整体CPI 0.1 -0.4 -0.2 0.7 持平 1.4

扣除食品和能源 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 1.7

能源 0.4 -4.3 -2.6 5.4 -1.7 -1.0

食品饮料 -0.1 0.2 0.1 0.1 持平 1.4

食品 -0.1 0.2 持平 0.1 持平 1.4

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

5月 4月 前值 13年5月/12年5月

百分比变动(%) -0.1 0.3 持平 0.9(完)

(编译 张涛; 审校 孙茉莉)
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