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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 21:00 BJT

美国数据：6月15日止当周连锁店销售较上年同期增长2.9%--Redbook

路透纽约6月18日 - Redbook Research周二公布的报告显示，6月15日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.9%。

2013年6月迄今连锁店销售较上年同期增长2.9%，较前月下滑0.4%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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