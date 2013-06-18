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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 21:33 BJT

美国热股：Hormel Foods下修年度获利预估，股价盘初挫跌3.8%

路透6月18日 - 生产Spam火腿肉罐头的美国Hormel Foods 下修全年度获利预估，称投入成本升高，且冷藏食品业务销售疲软。

该公司预期本年度每股获利1.88-1.96美元，低于先前预估的1.93-2.03美元。

Hormel Foods股价周二盘初下跌3.81%，报39.10美元。(完) (编译 王冠中; 审校)
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