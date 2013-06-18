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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 21:44 BJT

美国股市：开高，静候美联储会议

路透纽约6月18日 - 美股周二开高，市场备加关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。

道琼工业指数 涨30.25点或0.20%，报15,210.10。标准普尔500指数 涨2.11点或0.13%，报1,641.15。Nasdaq综合股价指数 升6.50点或0.19%，报3,458.63。(完)
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