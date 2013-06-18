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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 21:53 BJT

美国热股：沃达丰收购德国有线电视业者面临竞争

路透6月18日 - 英国沃达丰 在收购德国最大有线电视公司Kabel Deutschland 上面临竞争，尽管美国对手Liberty Global有更大的监管和融资阻碍需要克服。

沃达丰美国上市股票周二盘初上涨0.77%，报28.78美元。Liberty Global涨0.82%，报27.62美元。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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