表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.045%，投标倍数为4.61

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿6月18日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.040 低值 0.030 投资 0.046
价格/得标 价格 99.996500 高值得标比率 23.94% 投标倍数 4.61 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,001,838,700 总投标 138,225,188,700 竞争性投标得标 29,722,932,300 非竞争性投标得标 278,906,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/20 到期日 2013/07/18 CUSIP码 912796AT6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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