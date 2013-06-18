版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 04:57 BJT

6月18日SPDR黄金持仓量较上日减少0.15%，或1.5吨，至1,001.67吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐