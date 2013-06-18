6月18日SPDR黄金持仓量较上日减少0.15%，或1.5吨，至1,001.67吨

美国股市：道琼工业指数收跌0.03%，纳斯达克指数收挫0.02%
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该