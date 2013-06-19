更新版-亚洲经济：第二季亚洲企业景气指数上升，全球经济增长风险仍存

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
(新增细节)
* 汤森路透/英士国际商学院第二季亚洲企业景气指数为71
* 全球经济仍为最大忧虑
* 中国企业信心指数仍在纪录低点
* "极端忧虑"开始消退--分析师
路透首尔6月19日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)发布的最新亚洲企业信心调查显示，随着今年第二季零售业和船运业大幅反弹，亚洲顶尖企业对其前景感到更加乐观。
汤森路透/英士国际商学院第二季亚洲企业景气指数 上升6点至71，为五个季度来最高水准，而且是连续第三季录得升幅。指数高于50显示整体前景乐观。
全球经济不确定性仍是多数国家和行业所面临的最大商业风险，但在参加此项调查的91家企业中，有44%的企业目前对他们的前景持乐观看法，高于前季的30%。
中国企业信心指数连续第二季保持在纪录低位50，因为企业对成本上升和全球经济不确定性感到担忧。
AMP Capital Investors首席分析师Shane Oliver说：“如果回到一年前，对于全球经济有很大的担心－中国经济硬着陆，欧洲崩溃以及美国双底衰退。有一些担心仍然存在，但在去年担心有所减弱。”
“所以尽管亚洲企业仍担心中国，但已是担心经济增速是在7.5%还是7.8%的问题。一年前一些更为极端的担忧继续消减，显示企业的乐观情绪逐步升温。”
**印尼、日本、澳洲和韩国**
日本的企业信心改善明显，企业信心指数升至三年来最高水准，因大力度的货币刺激措施开始拉动经济。
在19家受访日企中，五家对前景持正面看法，14家持中性观点。受访的企业包括第一三共 、东芝 、日立 、夏普 。在上次预测中，22家受访企业仅有一家的看法正面。
澳洲和印尼企业对未来前景的观点也大幅改善，并且位列亚洲最乐观的经济体。
澳洲第二季度持续复苏，澳洲信心指数升至2012年第一季以来最高，尽管更多受访者对全球经济状况感到担忧。
“整体而言，这和汇率及利率下跌有很大关系，而海外消息也更有起色，”摩根大通驻悉尼首席分析师Stephen Walters称。
“这三者之中，汇率可能是最主要的。当澳元兑美元高于平价时，对许多企业而言非常痛苦。因此当澳元低于平价，他们的压力也就小了一些。”
在表现较差的部分，印度企业信心降至三年多最低，受累于成本攀升引发的忧虑，而泰国信心指数则从60降至历史最低值42。
**航运、地产和科技板块乐观**
按行业划分，多数行业都显示出稳定上升，地产业指数录得两年多最高值。食品、药物和资源行业则下滑。
航运业者信心大幅转为乐观，协助航运业指数录得2012年第一季来最高值。
“也许乐观情绪回归只是因为我们已经厌倦了悲观，”Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd的执行长Tim Huxley表示。
“我们确实发现存在一定程度的乐观情绪，因为有观点认为这个行业正在解决自我造成的供应过剩问题，2014年可能有所平衡。但如果新船订单过多，这也可能是虚幻的曙光。”
Huxley表示，乾散货运价格有望在第四季好转，因中国补充铁矿石库存，而且铁矿石价格下滑。他还说，油轮商能够保持运费增加，因船主拒绝了降价请求。
零售企业信心指数自50升至69，升幅仅次于船运企业。科技业获得复苏动能，该板块企业信心升至逾一年最高水准。
食品和饮料企业的信心指数从上次调查的纪录高位88降至75，因汇率波动和成本增加带来风险。(完)
(编译/审校 兰秀娟/王洋/石冠兰/杜明霞/艾茂林/蔡美珍/许娜)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以