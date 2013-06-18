日韩经济指标预测--6月19日-6月26日****

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月17日当周 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差12,000 逆差3,624 出口(较上年同期) +6.5% +1.1% 进口(较上年同期) +10.8% +5.5% 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 -- 负13 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 卖超3,86 周 9 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,13 6 6月20日(四) 暂无重要经济指标公布 6月21日(五) 暂无重要经济指标公布 6月24日当周 6月24日(一) 暂无重要经济指标公布 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 -- 78 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 -- 盈余48 (完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。
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