南非汇市：投资人在CPI数据出炉前抛出公债，南非兰特略回稳

路透约翰内斯堡6月18日 - 南非公债收益率周二上升至一周高位，因南非即将有国内经济数据公布，且以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决定之前，市场弥漫不安情绪使得投资人暂持观望态度。

本地交易商表示，在结束三天的周末假期之后，他们选择卖出本地债券做为较安全的选择，因周三将有美联储会议决策以及国内消费者物价指数(CPI)、经常帐等数据将公布。

交易员说南非兰特疲软也加剧了卖压。

2026年到期的公债 收益率(殖利率)周二上涨25个基点至8.025%，为6月11日以来首见。

2015年到期的债券 收益率下跌17个基点至6.25%。

1658 GMT时，南非兰特兑美元持稳在9.9750，从10.0745的疲弱水平回升，市场预期美联储周三可能暗示其正接近于削减购债计画提振美元。(完)

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