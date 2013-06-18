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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 07:05 BJT

新西兰数据：第一季实际经常账赤字为6.6亿新西兰元，略高于预估

路透惠灵顿6月19日 - 新西兰统计局周三公布，第一季实际经常帐赤字为6.6亿新西兰元，经季节调整后的经常帐赤字为22.1亿新西兰元。截至3月31日的年度经常帐赤字为100.8亿新西兰元，相当于国内生产总值(GDP)的4.8%。

路透调查的分析师预估为第一季赤字6亿新西兰元，预估年度数据为赤字101亿，相当于GDP的4.8%。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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