澳新经济指标预测--6月19日-6月26日****

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月17日当周 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +1.5% (较上年同期) 第一季 +2.5% +3.0% 6月20日(四) 暂无重要经济数据公布 6月21日(五) 暂无重要经济数据公布 6月24日当周 6月24日(一) 暂无重要经济数据公布 6月25日(二) 暂无重要经济数据公布 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 38 出口(亿新西兰元） -- 39.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.57 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 -- 逆差6.9 (完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。
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