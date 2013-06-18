澳新经济指标预测--6月19日-6月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月17日当周 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +1.5% (较上年同期) 第一季 +2.5% +3.0% 6月20日(四) 暂无重要经济数据公布 6月21日(五) 暂无重要经济数据公布 6月24日当周 6月24日(一) 暂无重要经济数据公布 6月25日(二) 暂无重要经济数据公布 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 38 出口(亿新西兰元） -- 39.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.57 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 -- 逆差6.9 (完)