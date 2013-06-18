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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 07:31 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔受到支撑，因央行出售货币互换合约

路透圣保罗6月18日 - 墨西哥披索周二连续第三天走软，因在美联联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议之前，投资人出脱其手中的本国债券及其他市场持仓。

拉美货币最近几周表现疲软，因担心美联储可能很快就开始放慢购债计画，美联储的购债计划将美国利率推向零，并促使美元稳步流入新兴市场。

巴西雷亚尔兑美元 周二受到支撑，此前巴西央行举办数次标售，旨在为期货市场引进更多外资。央行此举帮助雷亚尔脱离四年最低水平的颓势。

最近几天，在政府决定免除外汇衍生品交易税之后，外资资金已出脱其股债持仓。

1427 GMT，巴西雷亚尔兑美元报2.1720，日内下跌0.30%。(完)

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(编译 李婷仪 审校 李爽)
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