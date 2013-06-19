欧洲经济指标预测--6月19日-6月26日****

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月17日当周 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 6月 0-9-0 0-9-0 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 正2.2 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.1% -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.3% +0.1% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差17.28 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 47.0 46.4 法国Markit服务业PMI 44.8 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.6 0728 德国Markit制造业PMI 6月初值 49.8 49.4 德国Markit服务业PMI 50.0 49.7 德国Markit综合PMI -- 49.9 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标 第二季 0.13% 0.25% 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 48.6 48.3 欧元区Markit服务业PMI 47.5 47.2 欧元区Markit综合PMI 48.1 47.7 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.60% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -10.00% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- -0.90% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.60% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.8% -1.3% 英国零售销售(较上年同期) +0.2% +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负15 负20 1400 欧元区消费者信心指数 6月 负21.50 负21.90 6月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余259 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余248 0800 欧元区净投资(亿欧元) 4月 -- 净流出61 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.30% 意大利薪资指数(较上年同期) -- +1.4% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 137.5 80.4 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余107.6 * 6月24日当周 6月24日-7月5日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.1% 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者信心指数 6月 -- 85.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 -- 105.7 德国Ifo企业现况指数 -- 110.0 德国Ifo企业预期指数 -- 101.6 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 5月 -- 顺差14.6 6月25-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -1.4% (较上年同期) -- -3.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- -0.4% (较上年同期) -- +1.8% 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 6月 -- 92 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 4月 -- -0.3% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -3.0% 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 5月 -- 1.46 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 -- 6.5 0645 法国国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -- -0.2% 1000 英国CBI零售销售差值 6月 -- 负11 (完)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。