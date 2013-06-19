中国房地产：京、深等地房产税试点方案已上报，多数已近最终版本--报载

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
路透上海6月19日 - 中国证券报周三报导引述权威人士的话称,近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。
权威人士表示，多个城市的方案已上报至由住建部牵头，财政部、国家税务总局等部门参与的协调小组。经过反复审议，将最终确定试点城市和方案，并交由国务院批复。据了解，上报方案的城市除此前披露的杭州外，还包括南京、青岛等二线城市，以及北京、深圳等一线城市。
报导称,按照杭州市上报的方案，房产税从家庭第二套住房起征，存量免征。其中，人均60平方米以上的普通住宅，拟征税率为4%，豪宅的拟征税率为8%。上述方案确定的“存量免征”原则，以及两档税率划分，与上海的房产税试点方案颇为类似。
报导指出，北京、深圳、南京等地的房产税试点方案，同样采用了“存量免征”的原则。分析人士认为，这种思路的主要考量在于有助于试点的顺利落地。据悉，不少大城市房屋权属关系复杂，且拥有多套房的业主为数不少，若对存量房屋征收房产税，不仅难以理清上述权属关系，更容易引发有房一族抵触。
但知情人士表示，在个别东部城市的方案中，不排除房产税向存量征收的可能。但其前提是划定人均免征面积，使房产税向高收入人群征收，不给中低收入群体增加负担。
中证报周三还引述财政部财政科学研究所所长贾康的话称，今年实现房产税试点城市扩围的概率较大，存量房征收房产税也是改革的方向，但应只针对高端住宅征收。
他还表示，房产税试点扩围，房价并不会应声而落。目前中国城镇化水平实际才40%多，以后要一路走高至70-80%，房价才能相对稳定。
自上海、重庆于2011年初启动房产试点后，有关这一试点扩围的消息不断，但一直未有实质动作。今年5月，发改委相关负责人表示，房产税试点“今年会有具体动作”。
尽管中国2月出台新国五条房地产调控措施，但国内房地产价格上涨动力仍较大。国家统计局周二发布的数据显示，5月，在全国70个大中城市中，有69个城市新建商品住宅价格（不含保障房）同比出现上涨，上涨城市比上月明显增多。其中，广州、北京、深圳、上海四个一线城市成为领跑者，涨幅均超过10%。（完） (发稿 林琦； 审校 黄凯)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日