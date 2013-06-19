《独家新闻》Facebook宣布有效广告客户数量达到100万户

他表示，Facebook并不打算对企业建立页面收费。

广告收入占Facebook营收的85%--其中也包括来自全球大公司和广告机构的收入。但去年收入增长大幅放慢，目前公司正在竭力刺激广告业务的成长。

Facebook在上季公布的第一季营收为14.6亿美元。广告收入增长43%，为2011年底以来最快增速。

公司没有透露小企业的广告收入有多少，也并未说明有效广告客户数量达到100万大关用了多长时间。

公司想了一些办法来帮助促进增长，其中包括全面整改新闻提供业务，并改变广告客户在网络上购买广告的方式以简化流程。

Pivotal Research Group分析师Brian Wieser认为，小企业主是Facebook成功的“关键”。

“他们在去年中推出针对小企业推出的新广告产品后，有能力大幅提高收入增长速度，”他说。

加州Orange County的小企业主Kim Caulfield出售马尾制成的定制饰品，她开始利用Facebook广告为自己的公司Tail Spin寻找更多客户。

目前她每天花费约25美元，Facebook平台上的广告就可以让她有机会联系到马类爱好者，这部分人的数量可能超过500万人。

专门从事本地广告研究的BIA Kelsey公司称，有50%以上的小企业主使用Facebook页面推销自己的产品，但只有16%使用其广告服务.(完)