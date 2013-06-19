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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 08:19 BJT

日本数据：5月出口较上年同期增长10.1%，连续第三个月上升

路透东京6月19日 - 日本财务省周三公布，日本5月出口较上年同期增长10.1%，连续第三个月上升，显示日圆贬值及全球需求增温支撑其出口复苏。

路透调查5月出口的预估中值为增长6.5%。4月出口为同比上升3.8%。

5月进口较上年同期增长10.0%，连续第七个月成长，路透调查分析师预计为增长10.8%。

日本5月贸易逆差为9,939亿日圆，路透调查分析师预估为逆差1.2万亿日圆。

日本在5月连续11个月录得贸易逆差，因能源进口成本仍高，抵销了出口回升。

日本5月对美国出口较上年同期增长16.3%，对中国出口较上年同期增长8.3%。

日本5月出口增速为2010年12月以来最快。(完)

欲览完整表格，请登录财务省网站(here)(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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