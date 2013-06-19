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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:28 BJT

金砖国家：6月18日股汇市收盘纵览

路透6月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月18日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.37%，报953.54点。

中国股市：沪综指微幅收升，汇金再度增持四大行暂缓大盘跌势。

香港股市：恒生指数收平盘且地产股疲弱，静待美联储会议。

中国汇市：人民币小幅收跌，结购汇均衡下料将区间波动。

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印度股市：收低，HDFC Bank等绩优股下跌，因市场担忧若美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚暗示退出购债计划，可能引发资金外流。银行板块跌幅居前，因为若美联储停止货币刺激政策，可能进一步压低卢比 ，推迟央行的降息时间。指标BSE指数 收低0.53%至19,223.28点，由周一所及一周收盘高位回落。NSE指数 跌0.62%至5,813.60点。

印度汇市：印度卢比下跌1.5%至纪录收盘低位，交易商担心，该国的经常帐赤字可能使卢比在美联储缩减刺激政策时尤其脆弱。卢比兑美元 收报58.77/78，刷新上周创下的前一个收盘低位58.39，卢比周一收报57.87/88。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,314.060点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低0.1%至714.26点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.84%，报32.0050卢布，卢布兑欧元 跌1.4%，至42.88卢布。

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巴西股市：扳回之前跌幅收高，因政府公布新矿业法，提振矿业巨头淡水河谷走升，不过投资者仍对美联储可能缩减公债购买计划保持谨慎。1538GMT，巴西圣保罗交易所Bovespa指数 微升0.05%至49,111.85点。

拉美汇市：巴西雷亚尔受到支撑，因央行出售货币互换合约。

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南非股市：收涨，追随海外主要股市的涨势，在本周美联储会议之前，对该行退出极宽松货币政策的担忧缓解。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨1.84%至36,599.39点。综合指数 收升1.69%，至41,003.25点。

南非汇市：投资人在CPI数据出炉前抛出公债，南非兰特略回稳。 (完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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