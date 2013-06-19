金砖国家：6月18日股汇市收盘纵览

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
路透6月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月18日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.37%，报953.54点。
中国股市：沪综指微幅收升，汇金再度增持四大行暂缓大盘跌势。
香港股市：恒生指数收平盘且地产股疲弱，静待美联储会议。
中国汇市：人民币小幅收跌，结购汇均衡下料将区间波动。
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印度股市：收低，HDFC Bank等绩优股下跌，因市场担忧若美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚暗示退出购债计划，可能引发资金外流。银行板块跌幅居前，因为若美联储停止货币刺激政策，可能进一步压低卢比 ，推迟央行的降息时间。指标BSE指数 收低0.53%至19,223.28点，由周一所及一周收盘高位回落。NSE指数 跌0.62%至5,813.60点。
印度汇市：印度卢比下跌1.5%至纪录收盘低位，交易商担心，该国的经常帐赤字可能使卢比在美联储缩减刺激政策时尤其脆弱。卢比兑美元 收报58.77/78，刷新上周创下的前一个收盘低位58.39，卢比周一收报57.87/88。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,314.060点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低0.1%至714.26点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.84%，报32.0050卢布，卢布兑欧元 跌1.4%，至42.88卢布。
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巴西股市：扳回之前跌幅收高，因政府公布新矿业法，提振矿业巨头淡水河谷走升，不过投资者仍对美联储可能缩减公债购买计划保持谨慎。1538GMT，巴西圣保罗交易所Bovespa指数 微升0.05%至49,111.85点。
拉美汇市：巴西雷亚尔受到支撑，因央行出售货币互换合约。
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南非股市：收涨，追随海外主要股市的涨势，在本周美联储会议之前，对该行退出极宽松货币政策的担忧缓解。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨1.84%至36,599.39点。综合指数 收升1.69%，至41,003.25点。
南非汇市：投资人在CPI数据出炉前抛出公债，南非兰特略回稳。 (完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日