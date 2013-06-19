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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月19日

* 头版头条:

--IPO(首次公开发行)可能最快在7月重启；证监会周二召开新股发行体制改革培训会。一位参会业内人士表示，新股发行体制改革意见的征求意见稿将于21日结束公开征求意见，在修改后将与相关配套措施同步发布实施，预计最快7月会有已过会企业按照新规发行上市。

* 其他:

--视点文章称，不能再用以往的甚至更高的货币增长速度推动经济增长，推进资产证券化、直接融资和债务重组可能是激活货币信贷存量主要手段。

--权威人士透露，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。

--中金公司首席经济学家彭文生预计，7月初以后银行间资金面偏紧的局面将显着缓解。受内外因素影响，下半年流动性可能会有较大波动。当前货币条件偏紧，货币政策短期内存在微调可能，但受制于结构矛盾尤其是房地产泡沫的掣肘，政策大规模刺激总需求的可能性小。

--农业银行 公告，为充实二级资本，提高资本充足率，拟参照市场利率向境内机构投资者发行不超过500亿元人民币的的减记型二级资本工具，工具期限不少于五年期。

--相关数据显示，年初至今有690家上市公司遭遇净减持，股东套现市值达到698.51亿元。

--交通运输部快报统计显示，全国规模以上港口5月完成货物吞吐量91,173万吨，同比增长7.6%，较4月份增速回落1.8个百分点，为年内最低增速。

--据了解，自6月13日天弘基金与支付宝合作推出的增利宝产品在支付宝正式上线，天弘基金开户数快速增长，增利宝每日净申购超过五六千万元。

--包钢稀土 董秘张日晖表示，目前还在对区内12家企业进行尽职调查，年内实现重组有困难，对组建稀土大集团，包钢稀土主导北方稀土毋庸置疑。另外对仍处在建设阶段的稀土交易所，他表示，今年8月有望出台交易规则。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)

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