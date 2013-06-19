《中国报摘》--中国证券报6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 头版头条:
--IPO(首次公开发行)可能最快在7月重启；证监会周二召开新股发行体制改革培训会。一位参会业内人士表示，新股发行体制改革意见的征求意见稿将于21日结束公开征求意见，在修改后将与相关配套措施同步发布实施，预计最快7月会有已过会企业按照新规发行上市。
* 其他:
--视点文章称，不能再用以往的甚至更高的货币增长速度推动经济增长，推进资产证券化、直接融资和债务重组可能是激活货币信贷存量主要手段。
--权威人士透露，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。
--中金公司首席经济学家彭文生预计，7月初以后银行间资金面偏紧的局面将显着缓解。受内外因素影响，下半年流动性可能会有较大波动。当前货币条件偏紧，货币政策短期内存在微调可能，但受制于结构矛盾尤其是房地产泡沫的掣肘，政策大规模刺激总需求的可能性小。
--农业银行 公告，为充实二级资本，提高资本充足率，拟参照市场利率向境内机构投资者发行不超过500亿元人民币的的减记型二级资本工具，工具期限不少于五年期。
--相关数据显示，年初至今有690家上市公司遭遇净减持，股东套现市值达到698.51亿元。
--交通运输部快报统计显示，全国规模以上港口5月完成货物吞吐量91,173万吨，同比增长7.6%，较4月份增速回落1.8个百分点，为年内最低增速。
--据了解，自6月13日天弘基金与支付宝合作推出的增利宝产品在支付宝正式上线，天弘基金开户数快速增长，增利宝每日净申购超过五六千万元。
--包钢稀土 董秘张日晖表示，目前还在对区内12家企业进行尽职调查，年内实现重组有困难，对组建稀土大集团，包钢稀土主导北方稀土毋庸置疑。另外对仍处在建设阶段的稀土交易所，他表示，今年8月有望出台交易规则。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日