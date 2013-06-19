中国金融：7月起银行间资金面将明显缓解，货币政策短期内可能微调--中金专家

路透上海6月19日 - 中国银行间市场近期流动性收紧，中金公司首席经济学家彭文生预计，7月初以后资金面偏紧的局面将明显缓解。货币政策放松的压力增加，短期内存在微调的可能。

他在接受中国证券报记者专访时表示，受制于结构矛盾尤其是房地产泡沫的掣肘，政策大规模刺激总需求的可能性小。政策将着重于结构改革以及控制、消化过去累积的金融风险。

彭文生认为，目前的货币环境存在一个矛盾：M2增速、银行信贷、社会融资总量等数量指标扩张较快，但银行加权平均贷款利率、银行间市场利率较高，考虑通胀因素后的实际利率较高，人民币实际有效汇率也位于历史高位。

判断货币条件不仅要看数量指标，更要看价格指标。当前实际利率高，抑制总需求增长；有效汇率升值过快，在抑制实体经济的同时，刺激了风险偏好和投机行为。

受内外环境变化的影响，下半年流动性可能会有较大波动，但下降的幅度有多大、波动能否大幅降低还受其他因素影响。

从外部环境看，彭文生预计未来几个季度外汇占款增量和今年一季度相比将有明显下降，人民币可能有贬值压力，但政策对贬值的容忍度不大。

他认为，考虑到目前实体经济面临的货币条件偏紧、增长动能偏弱，货币政策放松的压力增加，短期内存在微调的可能，首先体现为增加流动性供给，降低银行间市场利率。

他预计，中国今年下半年经济增长难有显着起色，明年增长将进一步放缓。明年经济增长目标将下调至7%。

两种风险情形会导致宏观政策尤其是货币政策比判断的基准情形要宽松，体现为基准利率和（或）存款准备金率的下调。